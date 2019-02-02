Печерский суд снял арест с имущества компании, связанной с экс-министром Захарченко

"Отменить арест, наложенный на имущество нидерландской компании" Фонд Административное бюро LVV "(" Stichting Аdministratiekantoor LVV ")", - говорится в постановлении.



Решение принял судья. А. Писанец.



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Напомним, спорная земля в 2003 году по решению исполнительного комитета Подгорцевского сельского совета была выделена в собственность четырем лицам. Позже участки перепродавались. В 2011 году их купила Людмила Захарченко и через год продала "Фонду Административное Бюро LVV" (Нидерланды). В декабре 2013 Фонд заключил с ООО "Стак ЛВВ" договор управления недвижимым имуществом.



В апреле 2014 го прокуратура инициировала проверку соблюдения требований земельного законодательства в управлении Госземагентства в Обуховском районе и Подгорцевского сельсовета. Проверка выявила нарушения, в частности, земли под имением, что приписывают Захарченко.