Луценко запевнив, що майно екс-глави МВС Захарченка арештують повторно

"Пан Горбатюк не услідкував за справою, яка знаходиться у його провадженні, тим не менше, ми зараз аналізуємо рішення суду, і, впевнений, найближчим часом повторно накладемо арешт на це майно – воно нікуди не втече", - зазначив голова ГПУ.

За його словами, серед майна колишнього очільника МВС – квартири, паркомісця, земельні ділянки.

При цьому він додав, що відоме майно колишнього міністра може бути арештоване також по справі масових розстрілів на майдані.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва скасував арешт, накладений на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у рамках провадження про незаконне збагачення і відмиванні грошей екс-міністром МВС Віталієм Захарченком.