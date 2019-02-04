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Луценко заверил, что имущество экс-главы МВД Захарченко арестуют повторно

Киев  •  УНН

 • 7699 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Имущество бывшего руководителя Министерства внутренних дел Виталия Захарченко будет арестовано повторно, в том числе по новым уголовным делам относительно него. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Господин Горбатюк не уследил за делом, которое находится в его производстве, тем не менее, мы сейчас анализируем решение суда, и, уверен, в ближайшее время повторно наложим арест на это имущество - оно никуда не убежит", - отметил председатель ГПУ.

По его словам, среди имущества бывшего главы МВД - квартиры, паркоместа, земельные участки.

При этом он добавил, что известное имущество бывшего министра может быть арестовано также по делу массовых расстрелов на площади.

Напомним, Печерский районный суд Киева отменил арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министром МВД Виталием Захарченко.

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