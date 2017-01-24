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ГПУ допросила по делу Майдана более 8 тыс. человек, среди которых и высокопоставленные чиновники

Киев • УНН

 • 15513 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Следователи Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовных процессов по событиям на Майдане по состоянию на 20 января 2017 г. допросили более 8 тыс. человек, в том числе и высокопоставленных чиновников. Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины в ответе на информационный запрос УНН.

В Генпрокуратуре напомнили, что продолжается досудебное расследование по уголовным производствам по фактам организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти высшими должностными лицами государства, незаконного препятствования должностными лицами высших органов государственной власти проведению собраний и митингов в период с ноября 2013 по февраль 2014 года, что привело к массовым жертвам среди протестующих.

"За период с 22 февраля 2014 по 20 января 2017 г. в указанных уголовных процессах допрошены в качестве свидетелей более 8 тыс. человек, среди которых - Президент Украины П.Порошенко, глава Верховной Рады Украины А.Парубий, министр внутренних дел Украины А.Аваков, глава Закарпатской ОГА Г.Москаль, бывшие премьер-министр Украины А.Яценюк, главы Службы безопасности Украины В.Наливайченко", - говорится в сообщении.

При этом, отвечая на вопрос УНН о том, планируются ли повторные допросы по этим делам, например, Президента Петра Порошенко, главы Верховной Рады Андрея Парубия и других высокопоставленных чиновников, в Генпрокуратуре отметили, что вопрос о повторном допросе отдельных свидетелей будет решаться следователями безотлагательно при условии получения дополнительной информации о фактах, которые являются предметом расследования в указанных производствах.

Как сообщал УНН, 9 августа 2016 г. в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, главу Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.

Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане Президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел З.Шкиряк и другие.

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