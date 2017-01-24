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ГПУ допитала у справі Майдану більше 8 тис. осіб, серед яких і високопосадовці

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Слідчі Генеральної прокуратури України у межах кримінальних провадженнях щодо подій на Майдані станом на 20 січня 2017 року допитали понад 8 тис. осіб, в тому числі і високопосадовців. Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України у відповіді на інформаційний запит УНН.

У Генпрокуратурі нагадали, що триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, перевищення влади вищими посадовими особами держави, незаконного перешкоджання службовими особами вищих органів державної влади проведенню зборів та мітингів у період з листопада 2013 року до лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестувальників.

"За період з 22 лютого 2014 року по 20 січня 2017 року у зазначених кримінальних провадженнях допитано як свідків більше ніж 8 тис. осіб, серед яких - Президент України П.Порошенко, голова Верховної Ради України А.Парубій, міністр внутрішніх справ України А.Аваков, глава Закарпатської ОДА Г.Москаль, колишні Прем’єр-міністр України А.Яценюк, голова Служби безпеки України В.Наливайченко", - йдеться у повідомленні.

При цьому, відповідаючи на запитання УНН про те, чи плануються повторні допити у цих справах, наприклад, Президента Петра Порошенка, голови Верховної Ради Андрія Парубія та інших високопосадовців, у Генпрокуратурі зазначили, що питання щодо повторного допиту окремих свідків вирішуватиметься слідчими невідкладно за умови отримання додаткової інформації про факти, які є предметом розслідування у вказаних провадженнях.

Як повідомляв УНН, 9 серпня 2016 року у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у "справі Майдану" Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.

Уже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані Президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та інші.

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