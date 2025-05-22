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ГПСУ: ударной группировки со стороны беларуси нет, но направление остается опасным

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Сейчас на белорусском направлении не наблюдается формирования ударной группировки, которая могла бы угрожать Украине. Однако направление остается опасным, пока беларусь поддерживает россию.

ГПСУ: ударной группировки со стороны беларуси нет, но направление остается опасным

На белорусском направлении сейчас не наблюдается признаков формирования ударной группировки, которая могла бы представлять непосредственную угрозу Украине.  Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Если говорить непосредственно о линии границы, или о том, что мы можем отслеживать рядом с нашей границей по ту сторону, какой-либо ударной группировки, какой-либо сформированной или формирующейся и могущей нести угрозу Украине, этого нет. Но направление по-прежнему угрожающее, пока беларусь поддерживает страну-террористку

- отметил Демченко.

По словам Демченко, украинская сторона внимательно следит за ситуацией, в частности за подготовкой к совместным учениям белорусской и российской армий. Активная фаза этих учений запланирована на сентябрь.

Напомним

Ранее спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник заявлял, что на белорусской границе в течение длительного времени обстановка остается стабильной – это заметно и по отсутствию обстрелов, и по присутствию военных.

Алина Волянская

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