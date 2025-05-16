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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

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білоруський кордон тривалий час залишається стабільним - Мисник

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Речник ОТУ "Сіверськ" повідомив, що на білоруському кордоні ситуація стабільна, без обстрілів та накопичення військ. На російському кордоні присутність ворога постійна, але внутрішня логістика розвинена.

білоруський кордон тривалий час залишається стабільним - Мисник

На білоруському кордоні протягом тривалого часу обстановка залишається стабільною – це помітно і по відсутності обстрілів, і по присутності військових. Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ми бачимо підрозділи, які там знаходяться і якогось накопичення або активності ми не вбачаємо на даний момент. Тобто стабільно

- зазначив він.

Що стосується російського кордону, то, за інформацією Мисника, тут ситуація постійно змінюється.

Єдине, що стабільно, то це присутність ворога вздовж всього кордону. У них (росіян – ред.) внутрішня логістика розвинена — вони можуть перекидати підрозділи, підвозити боєприпаси та техніку. Дуже багато залежить від того, як ми намагаємося їм завадити. Б'ємо по місцях накопичення боєприпасів, військовій техніці, артилерії та транспортній логістиці

- сказав речник ОТУ "Сіверськ".

Нагадаємо

Станом на січень 2025 року на кордоні з білоруссю нестандартних ситуацій не було, але напруга зберігалася через присутність білоруських військ. Україна посилювала оборону та готувалася до можливих загроз.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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