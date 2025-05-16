білоруський кордон тривалий час залишається стабільним - Мисник

На білоруському кордоні протягом тривалого часу обстановка залишається стабільною – це помітно і по відсутності обстрілів, і по присутності військових. Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми бачимо підрозділи, які там знаходяться і якогось накопичення або активності ми не вбачаємо на даний момент. Тобто стабільно

Що стосується російського кордону, то, за інформацією Мисника, тут ситуація постійно змінюється.

Єдине, що стабільно, то це присутність ворога вздовж всього кордону. У них (росіян – ред.) внутрішня логістика розвинена — вони можуть перекидати підрозділи, підвозити боєприпаси та техніку. Дуже багато залежить від того, як ми намагаємося їм завадити. Б'ємо по місцях накопичення боєприпасів, військовій техніці, артилерії та транспортній логістиці