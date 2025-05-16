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белорусская граница длительное время остается стабильной - Мысник

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Спикер ОТУ "Северск" сообщил, что на белорусской границе ситуация стабильная, без обстрелов и накопления войск. На российской границе присутствие врага постоянное, но внутренняя логистика развита.

белорусская граница длительное время остается стабильной - Мысник

На белорусской границе в течение длительного времени обстановка остается стабильной – это заметно и по отсутствию обстрелов, и по присутствию военных. Об этом заявил спикер ОГВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы видим подразделения, которые там находятся, и какого-либо накопления или активности мы не видим на данный момент. То есть стабильно

- отметил он.

Что касается российской границы, то, по информации Мысника, здесь ситуация постоянно меняется.

Единственное, что стабильно, это присутствие врага вдоль всей границы. У них (россиян – ред.) внутренняя логистика развита — они могут перебрасывать подразделения, подвозить боеприпасы и технику. Очень многое зависит от того, как мы пытаемся им помешать. Бьем по местам скопления боеприпасов, военной технике, артиллерии и транспортной логистике

- сказал спикер ОГВ "Северск".

Напомним

По состоянию на январь 2025 года на границе с белоруссией нестандартных ситуаций не было, но напряжение сохранялось из-за присутствия белорусских войск. Украина усиливала оборону и готовилась к возможным угрозам.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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