белорусская граница длительное время остается стабильной - Мысник
Киев • УНН
Спикер ОТУ "Северск" сообщил, что на белорусской границе ситуация стабильная, без обстрелов и накопления войск. На российской границе присутствие врага постоянное, но внутренняя логистика развита.
На белорусской границе в течение длительного времени обстановка остается стабильной – это заметно и по отсутствию обстрелов, и по присутствию военных. Об этом заявил спикер ОГВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Мы видим подразделения, которые там находятся, и какого-либо накопления или активности мы не видим на данный момент. То есть стабильно
Что касается российской границы, то, по информации Мысника, здесь ситуация постоянно меняется.
Единственное, что стабильно, это присутствие врага вдоль всей границы. У них (россиян – ред.) внутренняя логистика развита — они могут перебрасывать подразделения, подвозить боеприпасы и технику. Очень многое зависит от того, как мы пытаемся им помешать. Бьем по местам скопления боеприпасов, военной технике, артиллерии и транспортной логистике
Напомним
По состоянию на январь 2025 года на границе с белоруссией нестандартных ситуаций не было, но напряжение сохранялось из-за присутствия белорусских войск. Украина усиливала оборону и готовилась к возможным угрозам.