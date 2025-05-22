ДПСУ: ударного угруповання з боку білорусі немає, але напрямок залишається небезпечним

На білоруському напрямку зараз не спостерігається ознак формування ударного угруповання, яке могло б становити безпосередню загрозу Україні. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Якщо говорити безпосередньо про лінію кордону, або те, що ми можемо відстежувати поряд нашого кордону по той бік, якогось ударного угрупування, якогось сформованого або який би формувався і міг нести загрозу Україні, цього немає. Але напрямок, як і раніше загрозливий, допоки білорусь підтримує країну-терористку