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ДПСУ: ударного угруповання з боку білорусі немає, але напрямок залишається небезпечним

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Наразі на білоруському напрямку не спостерігається формування ударного угруповання, що могло б загрожувати Україні. Однак напрямок залишається небезпечним, доки білорусь підтримує росію.

ДПСУ: ударного угруповання з боку білорусі немає, але напрямок залишається небезпечним

На білоруському напрямку зараз не спостерігається ознак формування ударного угруповання, яке могло б становити безпосередню загрозу Україні.  Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Якщо говорити безпосередньо про лінію кордону, або те, що ми можемо відстежувати поряд нашого кордону по той бік, якогось ударного угрупування, якогось сформованого або який би формувався і міг нести загрозу Україні, цього немає. Але напрямок, як і раніше загрозливий, допоки білорусь підтримує країну-терористку

- зазначив Демченко.

За словами Демченка, українська сторона уважно стежить за ситуацією, зокрема за підготовкою до спільних навчань білоруської та російської армій. Активна фаза цих навчань запланована на вересень.

Нагадаємо

Раніше речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник заявляв, що на білоруському кордоні протягом тривалого часу обстановка залишається стабільною – це помітно і по відсутності обстрілів, і по присутності військових.

Аліна Волянська

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