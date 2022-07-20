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Готовим историческое решение: Зеленский побеседовал с Президентом Европейского Совета

Готовим историческое решение: Зеленский побеседовал с Президентом Европейского Совета

Киев • УНН

 • 414881 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что сегодня побеседовал с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава Государства подчеркнул, что сейчас готовятся некоторые исторические решения для участия Украины в жизни объединенной Европы, передает УНН.

Цитата

“Побеседовал с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Среди главных тем – финансовая поддержка для Украины. Готовимся к проведению очередного саммита Украины – ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский Союз. Вскоре могут быть весомые новости по этому поводу – готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы”, – сказал он.

Детали

Глава государства также подчеркнул, что на финальной стадии согласования находится седьмой санкционный пакет Евросоюза. Уже анонсированы его элементы, в частности, запрет на импорт российского золота. Однако Зеленский отметил, что этого недостаточно, поскольку россия должна ощущать значительно более высокую цену за войну, чтобы это заставляло ее искать мир. После утверждения седьмого пакета санкций – необходимо сразу начать работу над восьмым.

“И сейчас стоит взглянуть еще и на происходящее на европейском энергорынке. Мы видим, насколько ошибочной была политика некоторых старых лидеров европейских стран, сделавших Европу заложником поставок газа из россии. И пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, россия использует газ для своих собственных санкций против каждой европейской семьи, буквально бьет по семейным бюджетам европейцев посредством давления на энергетические рынки…Поэтому после утверждения седьмого санкционного пакета нужно будет сразу начинать работать над восьмым. Поэтому нужно увеличить поставки современного оружия в Украину, обеспечить наше государство эффективной противовоздушной обороной”, – добавил Президент Украины.

Дополнение

В обращении Зеленский заявил об успехах и договоренности по поставкам Украине современных систем ПВО.

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