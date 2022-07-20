Зеленський заявив про успіхи та домовленості щодо постачань Україні сучасних систем ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Україна має певні домовленості та успіхи щодо постачань Україні сучасних систем ППО, передає УНН.
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“Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту. Але все залежить, на жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях”, – зазначив Президент.
Деталі
Він додав, що саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України Олени Зеленської перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Зокрема, це вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу. Зеленський додав, що це, безперечно, честь для України.
“Виступ був максимально практичним і щирим – фактично від імені всіх наших родин. Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою – українського й американського народів. Сподіваюся, що відповіді на наші запити не забаряться. російський терор має програти”, – сказав він.
Доповнення
Перша Леді Олена Зеленська звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки, та закликала надати Україні зброю та протиповітряну оборону для захисту Держави.