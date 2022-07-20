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Зеленський заявив про успіхи та домовленості щодо постачань Україні сучасних систем ППО

Зеленський заявив про успіхи та домовленості щодо постачань Україні сучасних систем ППО

Київ • УНН

 • 149848 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Україна має певні домовленості та успіхи щодо постачань Україні сучасних систем ППО, передає УНН.

Цитата

“Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту. Але все залежить, на жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях”, – зазначив Президент.

Деталі

Він додав, що саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України Олени Зеленської перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Зокрема, це вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу. Зеленський додав, що це, безперечно, честь для України.

“Виступ був максимально практичним і щирим – фактично від імені всіх наших родин. Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою – українського й американського народів. Сподіваюся, що відповіді на наші запити не забаряться. російський терор має програти”, – сказав він.

Доповнення

Перша Леді Олена Зеленська звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки, та закликала надати Україні зброю та протиповітряну оборону для захисту Держави.

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