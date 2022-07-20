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Зеленский заявил об успехах и договоренностях по поставкам Украине современных систем ПВО

Зеленский заявил об успехах и договоренностях по поставкам Украине современных систем ПВО

Киев • УНН

 • 149844 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что у Украины есть определенные договоренности и успехи по поставкам Украине современных систем ПВО, передает УНН.

Цитата

“Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И у нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты. Но все зависит, к сожалению, не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах", – сказал Президент.

Детали

Он добавил, что именно поэтому тема противовоздушной обороны стала ключевой сегодня в выступлении первой леди Украины Елены Зеленской перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. В частности, это впервые в истории, когда первая леди делает такое обращение к Конгрессу. Зеленский добавил, что это, безусловно, честь для Украины.

“Выступление было максимально практичным и искренним – фактически от имени всех наших семей. Елена рассказала о жертвах российского террора и реальной возможности для наших американских друзей помочь нам остановить этот террор. Это может быть нашей общей победой – украинского и американского народов. Надеюсь, что ответы на наши запросы не заставят себя ждать. российский террор должен проиграть”, – сказал он.

Дополнение

Первая Леди Елена Зеленская обратилась в Конгресс Соединенных Штатов Америки и призвала предоставить Украине оружие и противовоздушную оборону для защиты государства.

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