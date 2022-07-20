Готуємо історичне рішення: Зеленський поговорив з Президентом Європейської Ради

Цитата

“Поговорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Серед головних тем – фінансова підтримка для України. Готуємося до проведення чергового саміту Україна – ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху у Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини щодо цього – готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об’єднаної Європи”, – сказав він.

Деталі

Голова Держави також наголосив, що на фінальній стадії погодження знаходиться сьомий санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Однак Зеленський зазначив, що цього недостатньо, оскільки росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. Після затвердження сьомого пакету санкцій – необхідно одразу почати працювати над восьмим.

“І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б’є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки…Тому після затвердження сьомого санкційного пакету треба буде одразу починати працювати над восьмим. Тому потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною”, – додав Президент України.

Доповнення

У зверненні Зеленський заявив про успіхи та домовленості щодо постачань Україні сучасних систем ППО.