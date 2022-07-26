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Готовили "Харьковские соглашения": двух министров времен Януковича объявили в розыск

Киев • УНН

 • 106893 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Бывшего министра юстиции Александра Лавриновича и бывшего министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, которые готовили "Харьковские соглашения", объявили в государственный и международный розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Цитата

"Следователь ГБР объявил в государственный и международный розыск двух бывших министров времен Януковича, которым сообщено подозрение в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений", – отметили в ГБР.

Детали

Советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире нацонального телемарафона сообщила, что речь идет об экс-министре юстиции Александре Лавриновиче и экс-министре иностранных дел Украины Константине Грищенко.

Сотрудники ГБР планируют обратиться в суд по избранию для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

25 июля стало известно, что бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и бывшему министру иностранных дел Украины Константину Грищенко заочно сообщили о подозрении за подготовку "Харьковских соглашений".

Контекст

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Украины Виктор Янукович подписал с российской федерацией соглашение, которое на 25 лет продлило срок пребывания черноморского флота рф в Севастополе. Экс-президент сделал это под предлогом получения скидки на газ.

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