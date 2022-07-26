Готували "Харківські угоди": двох міністрів часів Януковича оголосили у розшук

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"Слідчий ДБР оголосив у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича, яким повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод", – зазначили у ДБР.

Деталі

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону повідомила, що йдеться про ексміністра юстиції Олександра Лавриновича та ексміністра закордонних справ України Костянтина Грищенка.

Працівники ДБР планують звернутися до суду щодо обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

25 липня стало відомо, що колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенко заочно повідомили про підозру за підготовку "Харківських угод".

Контекст

21 квітня 2010 року у Харкові тодішній президент України Віктор Янукович підписав з російською федерацією угоду, яка на 25 років продовжила строк перебування чорноморського флоту рф у Севастополі. Експрезидент зробив це під приводом отримання знижки на природний газ.