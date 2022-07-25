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"Харківські угоди": повідомлено про підозру двом ексміністрам часів Януковича

"Харківські угоди": повідомлено про підозру двом ексміністрам часів Януковича

Київ • УНН

 • 253763 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенко заочно повідомили про підозру щодо підготовки "Харківських угод". Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Деталі

Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у скоєнні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих "Харківських угод".

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про ексміністра закордонних справ України Костянтина Грищенка та ексміністра юстиції Олександра Лавриновича.

"Заступник Генерального прокурора підписав повідомлення про підозру колишньому міністру юстиції. Також слідчі ДБР, за погодженням прокурора, оголосили підозру колишньому міністрові закордонних справ України. За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно", - ідеться у повідомленні.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України були нав’язані президентом рф дмитром медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України.

"Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній прем’єр-міністр України та залучені міністри створили умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора, які були використані під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році", - інформує ДБР.

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Повідомляється, що ексміністри брали участь у підготовці проєкту цієї угоди, зокрема розпорядження Кабміну про його схвалення та проєкт закону України про ратифікацію цієї угоди. Він також організував їх погодження керівниками центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів для створення ілюзії законності процедури підготовки проєкт документів перед їх підписанням та ратифікацією.

"Зазначимо, що всупереч ч. 3 ст. 4 Закону України "Про міжнародні договори України" проєкт Угоди перед ухваленням навіть не пройшов правової експертизи. Ексміністри підозрюються у вчиненні державної зради – дій в інтересах рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та російською федерацією. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування чорноморського флоту рф у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.

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