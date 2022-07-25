"Харьковские соглашения": сообщено о подозрении двум экс-министрам времен Януковича

Детали

Как сообщили, следователи ГБР собрали доказательства для привлечения к уголовной ответственности двух бывших министров в совершении государственной измены при разработке проекта, согласования, подписания, ратификации и имплементации соглашения между Украиной и россии по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010, так называемых "Харьковских соглашений".

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-министре иностранных дел Украины Константине Грищенко и экс-министре юстиции Александре Лавриновиче.

"Заместитель Генерального прокурора подписал сообщение о подозрении бывшему министру юстиции. Также следователи ГБР по согласованию прокурора объявили подозрение бывшему министру иностранных дел Украины. По оперативной информации, фигуранты находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно", - говорится в сообщении.

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Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины были навязаны президентом рф дмитрием медведевым тогдашнему премьер-министру Украины.

"Полностью осознавая последствия подписания этого соглашения, бывший премьер-министр Украины и привлеченные министры создали условия для продления пребывания черноморского флота рф на территории Украины на 25 лет. Это способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил государства агрессора, которые были использованы во время аннексии АР Крым и Севастополя в 2014", - информирует ГБР.

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Сообщается, что экс-министры принимали участие в подготовке проекта этого соглашения, в частности, распоряжение Кабмина о его одобрении и проект закона Украины о ратификации этого соглашения. Он также организовал их согласование руководителями центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов для создания иллюзии законности процедуры подготовки проекта документов перед их подписанием и ратификацией.

"Отметим, что вопреки ч. 3 ст. 4 закона Украины "О международных договорах Украины" проект соглашения перед принятием даже не прошел правовую экспертизу. Экс-министры подозреваются в совершении государственной измены – действий в интересах рф в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и российской федерацией. Этим документом на 25 лет продлили срок пребывания черноморского флота рф в Севастополе. Сделал он это под предлогом получения скидки на газ.