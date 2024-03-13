Готовила захваченные больницы для военных рф - задержан депутат Херсонского облсовета

Подозреваемая в сотрудничестве с гауляйтером Херсонщины Владимиром Салдо, которая открывала военные госпитали рф в захваченных больницах, задержана специалистами Службы безопасности Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ Херсонской области.

Детали

Служба безопасности задержала чиновницу-коллаборантку, которая сотрудничала с РФ во время оккупации Херсона: в должности руководительницы так называемого "управления здравоохранения", при личной протекции Сальдо, организовывала переоборудование захваченных больниц под военные госпитали для раненых представителей страны-агрессора.

Фигуранткой оказалась действующий депутат местного облсовета. Указывается, что после захвата областного центра она поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

Среди прочего, чиновница занималась поставкой медпрепаратов для российских войск и оккупационных органов страны-агрессора.

Чтобы конспирироваться, выбрала себе псевдоним, который использовала во время подрывной деятельности в пользу рф.

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После освобождения Херсона фигурантка осталась в городе, надеясь избежать правосудия, позиционируя себя "вне политики"; впоследствии планировала сбежать во временно оккупированный Крым под вымышленным именем.

СБУ своевременно разоблачила коллаборационистку и задержала ее, - ей сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Депутат находится под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним,

Служба безопасности нейтрализовала еще одну сеть прокремлевских агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины. Среди фигурантов соратница коллаборационистки Монтян.

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