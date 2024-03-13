Репрессии на захваченных территориях: За сопротивление агрессору осуждают местных - Федоров

На оккупированных территориях власти принимают суровые меры против "инакомыслия". Местных жителей осуждают за выражение неподдержки агрессора.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

россияне на временно оккупированных территориях продолжают терроризировать местное население.

Поэтому на захваченных землях произошло несколько случаев сурового наказания за так называемый "инакодум".

Местная жительница была осуждена за то, что якобы скрыла информацию о возможном теракте на железной дороге.

Также под суд взяли верующую одной из церквей за ложь об армии страны-агрессора.

Кроме того, попал под внимание российских следователей подсудимый бердянец, который в соцсети выразил поддержку Вооруженным Силам Украины. Сначала мужчина был похищен, сейчас его судят и уже внесен в перечень "террористов" и "экстремистов".

Особенно циничны заявления оккупантов о "раскаянии" подсудимых. Кровавые методы русни по "убеждению" несогласных известны всему миру уже 100 лет - заявил Иван Федоров.

рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров