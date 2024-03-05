рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров
Киев • УНН
В Мелитополе застрелили мужчину и похитили трех местных жителей, а еще одного мужчину в Энергодаре осудили за собственный стих на оккупированных украинских территориях.
На захваченных территориях рф продолжает терроризировать мирное население. В Мелитополе расстреляли мужчину, жителя Енегродара осудили за собственное стихотворение, а 3 местных Мелитопольщины похитили. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В Мелитополе наемники рф расстреляли мужчину и выбросили его тело на улице.
Трех мирных жителей Мелитопольщины силовики похитили из-за обвинения в желании отравить "гауляйтера Балицкого" супом в местной столовой.
Также в Энергодаре житель города стал жертвой репрессий за размещение в соцсетях стихотворения собственного авторства, которое, по мнению оккупационных властей, "оскорбляло честь и достоинство" россиян.
Чести и достоинства в эрефии давно не осталось, в отличие от больной фантазии, с которой россияне пытаются уничтожить украинцев на захваченных территориях. Однако это им точно не удастся.
Юг - это Украина
Пытался взорвать почту в Запорожье: задержан агент рф5 марта 2024, 08:37 • 21738 просмотров
рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров
В Мелитополе застрелили мужчину и похитили трех местных жителей, а еще одного мужчину в Энергодаре осудили за собственный стих на оккупированных украинских территориях.
Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев
Доставка помощи в Газу замедлилась из-за споров об ответственности за безопасность и инфраструктурных ограничений, что ухудшает ситуацию с недоеданием среди детей.
Сообщено об обнаружении перемещения вражеских БпЛА в нескольких регионах
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов противника в разных регионах страны.
В КГВА призвали правоохранителей расследовать обстоятельства пожара вблизи озера Тягле
Глава КГВА и Департамент защиты окружающей среды КГГА призвали правоохранителей расследовать причину пожара возле озера Тягле, охватившего 3 гектара.
Сумщина: россияне 37 раз обстреляли приграничье, есть раненый гражданский
Россияне 37 раз обстреляли жителей приграничной территории Сумской области, ранив местного жителя в Середино-Будской громаде.
Пожар в киевском экопарке: спасатели привлекли дроны и болотоход
Спасатели используют дроны и специальную технику, включая болотоход, для борьбы с пожаром площадью 3 гектара, вспыхнувшим возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки".
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря
Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников, запущенных из акватории Черного моря, которые могут затронуть несколько регионов.
В Минреинтеграции рассказали как идет восстановление Киевщины, и какова судьба мурала Бэнкси в Горенке
Министерство реинтеграции сообщило о ходе восстановления 5 разрушенных россией домов в Ирпене и Горенке Киевской области, а также о планах по сохранению мурала Бэнкси в Горенке.
Группа иранских беспилотников движется на север в Днепропетровской области
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали группу беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались на север в Днепропетровской области.
Венгрия против кандидатуры Рютте на пост главы НАТО – Politico
Венгрия выступает против кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность Генерального секретаря НАТО из-за его прошлой критики политики венгерского премьер-министра Виктора Орбана против ЛГБТ.