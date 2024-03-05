рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров

На захваченных территориях рф продолжает терроризировать мирное население. В Мелитополе расстреляли мужчину, жителя Енегродара осудили за собственное стихотворение, а 3 местных Мелитопольщины похитили. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Мелитополе наемники рф расстреляли мужчину и выбросили его тело на улице.

Трех мирных жителей Мелитопольщины силовики похитили из-за обвинения в желании отравить "гауляйтера Балицкого" супом в местной столовой.

Также в Энергодаре житель города стал жертвой репрессий за размещение в соцсетях стихотворения собственного авторства, которое, по мнению оккупационных властей, "оскорбляло честь и достоинство" россиян.

Чести и достоинства в эрефии давно не осталось, в отличие от больной фантазии, с которой россияне пытаются уничтожить украинцев на захваченных территориях. Однако это им точно не удастся.

Юг - это Украина

- заявил Иван Федоров

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