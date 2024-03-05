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рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров

рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 21:35  •  1228 просмотра

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В Мелитополе застрелили мужчину и похитили трех местных жителей, а еще одного мужчину в Энергодаре осудили за собственный стих на оккупированных украинских территориях.

На захваченных территориях рф продолжает терроризировать мирное население. В Мелитополе расстреляли мужчину, жителя Енегродара осудили за собственное стихотворение, а 3 местных Мелитопольщины похитили. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Мелитополе наемники рф расстреляли мужчину и выбросили его тело на улице.

Трех мирных жителей Мелитопольщины силовики похитили из-за обвинения в желании отравить "гауляйтера Балицкого" супом в местной столовой.

Также в Энергодаре житель города стал жертвой репрессий за размещение в соцсетях стихотворения собственного авторства, которое, по мнению оккупационных властей, "оскорбляло честь и достоинство" россиян.

Чести и достоинства в эрефии давно не осталось, в отличие от больной фантазии, с которой россияне пытаются уничтожить украинцев на захваченных территориях. Однако это им точно не удастся.
Юг - это Украина

 - заявил Иван Федоров

Пытался взорвать почту в Запорожье: задержан агент рф5 марта 2024, 08:37 • 21738 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
energodarЭнергодар
melitopolМелитополь
рф продовжує терор на захоплених територіях: розстріли, викрадення та репресії - Федоров
Fedorov: russia continues terror in the occupied territories: executions, abductions and repressions
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рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров

В Мелитополе застрелили мужчину и похитили трех местных жителей, а еще одного мужчину в Энергодаре осудили за собственный стих на оккупированных украинских территориях.

Война •   •  1228 просмотра
рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров

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