рф продовжує терор на захоплених територіях: розстріли, викрадення та репресії - Федоров
Київ • УНН
У Мелітополі застрелили чоловіка і викрали трьох місцевих жителів, а ще одного чоловіка в Енергодарі засудили за власний вірш на окупованих українських територіях.
На загарбаних територіях рф продовжує тероризувати мирне населення. У Мелітополі розстріляли чоловіка, мешканця Енегродара засудили за власний вірш, а 3 місцевих Мелітопольщини викрали. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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У Мелітополі найманці рф розстріляли чоловіка і викинули його тіло на вулиці.
Трьох мирних мешканців Мелітопольщини силовики викрали через звинувачення в бажанні отруїти "гауляйтера балицького" супом в місцевій їдальні.
Також у Енергодарі мешканець міста став жертвою репресій за розміщення в соцмережах вірша власного авторства, який, за думкою окупаційної влади, "ображав честь і гідність" росіян.
Честі й гідності в ерефії давно не лишилось, на відміну від хворої фантазії, з якою росіяни намагаються знищити українців на захоплених територіях. Проте це їм точно не вдасться.
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