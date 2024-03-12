Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб

В Киеве нейтрализовали преступную организацию, которая проводила информационные диверсии по заказу фсб. Злоумышленники массово продуцировали и "разгоняли" прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Как сообщили в СБУ, более 15 участников группировки, четыре ключевых фигуранта уже задержаны. Среди них - один из руководителей столичного храма УПЦ (МП), который входил в агентурный аппарат российской спецслужбы.

Сейчас это одна из крупнейших сетей фсб, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также - постоянную связь с крупнейшими СМИ рф, которые сразу подхватывали "нужный" контент.

По данным следствия, координатором сети в Украине был задержанный СБУ клирик. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной вражде и оправдывали агрессивную войну против Украины.

Для этого фигурант лично инструктировал "исполнителей" - других участников преступной организации, которые действовали под видом "политэкспертов" и готовили провокационные сообщения и видеосюжеты.

Подготовленный контент распространяли через десятки подконтрольных каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах в Facebook и официальных сайтах различных епархий УПЦ (МП).

"Сразу после обнародования "заказных" материалов их мгновенно "подхватывали" центральные телеканалы и интернет-издания рф для распространения фейков об Украине.

Осуществляя информатаки, враг надеялся не только расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, но и дискредитировать наше государство на международной арене, особенно перед западными партнерами", - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам пребывания фигурантов в Киеве обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, которые использовали в преступных действиях в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств четырем задержанным и еще десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

▪️ ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

▪️ чч. 1, 2 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.