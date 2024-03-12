Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  124314 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  122158 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  113936 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114121 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105260 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189028 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177765 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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В Киеве обезврежена преступная организация, которая занималась информационной диверсией в пользу фсб, более 15 членов которой, в том числе настоятель киевской церкви УПЦ (МП), были задержаны за распространение прокремлевских нарративов, разжигание религиозной вражды и оправдание войны России против Украины.

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В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

После пожара, вызванного атакой беспилотника, была остановлена крупная установка по переработке нефти на НПЗ компании "лукойл" в нижегородской области, составляющая 53% от общей мощности завода.

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В нижегородской области после атаки дронами остановлена крупнейшая установка "лукойла" - СМИ

Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"

Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не собирался хранить секретные документы после ухода с поста вице-президента, и в отчете специального прокурора признается, что Байден "точно" помнит, но при этом отказывается выдвигать против него обвинения.

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Секретные документы и Байден: президент США заявил, что у него «хорошая память» и не хранит документы с грифом "секретно"

Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27

Главное управление разведки Минобороны сейчас проверяет информацию о вероятном сбитии российского истребителя Су-27 над Белгородской областью.

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Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27

Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

Зеленский считает, что путин может начать наземную операцию в неядерных странах, таких как Молдова или страны Балтии, чтобы дестабилизировать их и усилить свои позиции на переговорах.

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Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

На Ивано-Франковщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие и пострадавшие

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса возле села Тязив в Ивано-Франковской области.

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На Ивано-Франковщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие и пострадавшие

Юсов о возможных терактах в рф: "Один из сценариев, который всегда лежит в кремле на столе"

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, отметил, что российские спецслужбы неоднократно прибегали к провокациям и терактам против собственного гражданского населения, предполагая, что угроза терактов в москве может быть сценарием, срежиссированным самим кремлем.

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Юсов о возможных терактах в рф: "Один из сценариев, который всегда лежит в кремле на столе"

COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний - Кузин

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, несмотря на недостижение рекомендованного ВОЗ уровня вакцинации, COVID-19 становится сезонным заболеванием в Украине, с ожидаемыми ежегодными вспышками осенью и зимой.

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COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний - Кузин