Готовил "прорыв" рашистов на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области: задержан информатор рф

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора в Донецкой области. Он пытался помочь рф с прорывом обороны ВСУ на Покровском направлении, которое сейчас является одной из самых горячих точек фронта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленник передавал оккупантам геолокации огневых позиций артиллерии и укрепрайонов украинских войск. Чтобы выявить места базирования подразделений ВСУ, фигурант автостопом объезжал прифронтовые поселки, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время разведывательных вылазок он "отчитывался" российской разведке о выявленных пунктах возможной дислокации украинских защитников. По полученным координатам рашисты планировали осуществить массированные удары с использованием фугасных авиабомб и реактивной артиллерии.

Сотрудники СБУ провели мероприятия по обеспечению безопасности пунктов базирования ВСУ, а затем задержали фигуранта в его собственном доме. У информатора изъят мобильный телефон, с которого он передавал голосовые сообщения с разведданными. Как установило расследование, вражеским соратником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма.

Злоумышленник дистанционно поддерживал контакт с двумя знакомыми - боевиками оккупационных группировок РФ, которые воюют на восточном фронте. Через них информация попадала в военную разведку РФ, которая планировала использовать ее для подготовки боевых операций в Донецкой области.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала 30-летнего харьковчанина, который готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны.