Гостей санатория железнодорожников начали тестировать на антитела к COVID-19

"Пока тест-системы определяют только иммуноглобулин типа M (он говорит об остром процессе заболевания COVID-19), в дальнейшем планируется проводить исследования на иммуноглобулин типа G (свидетельствует, что человек переболел или заразился вирусом и выработались антитела к этому заболеванию)", - уточнили в УЗ.

Там напомнили, что для оздоровления в санатории гостю необходимо вместе с паспортом и санаторно-курортной картой предоставить справку об отрицательном результате обследования на COVID-19.

"Если не успели сделать тест за три дня до отдыха, то в клинико-диагностической лаборатории в лечебном корпусе здесь можно пройти обследование и получить результаты в течение первых суток пребывания в санатории", - рассказали в УЗ, добавляя, что стоимость таких анализов вдвое ниже, чем в частном медучреждении.

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Как писал УНН, еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга на COVID-19. Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тыс. человек.

И с течением двух месяцев обещанное массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Зато города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования.

И это несмотря на то, что в Украине есть ИФА-тесты отечественного производства, которые признаются одними из лучших в мире.

Кроме того, по словам эпидемиологов, именно игнорирование ИФА-исследований и выявления контактных лиц и являются причинами значительного ухудшения коронавирусной ситуации в Украине.