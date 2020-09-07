Гостей санаторію залізничників почали тестувати на антитіла до COVID-19

“Поки що тест-системи визначають лише імуноглобулін типу M (він говорить про гострий процес захворювання на COVID-19), у подальшому планується проводити дослідження на імуноглобулін типу G (свідчить, що людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання)”, — уточнили в УЗ.

Там нагадали, що для оздоровлення в санаторії гостю необхідно разом із паспортом та санаторно-курортною карткою надати довідку про негативний результат обстеження на COVID-19.

“Якщо не встигли зробити тест за три дні до відпочинку, то у клініко-діагностичній лабораторії в лікувальному корпусі тут можна пройти обстеження і отримати результати протягом першої доби перебування в санаторії”, — розповіли в УЗ, додаючи, що вартість таких аналізів вдвічі нижча, ніж у приватній медустанові.

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Як писав УНН, ще у червні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення в Україні масового ІФА-скринінгу на COVID-19. Тоді він говорив, що в офіційну статистику України не потрапляють ті особи, які хворіють безсимптомно. Крім того, Ляшко казав, що у середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тисячі осіб.

Та з плином двох місяців обіцяне масове ІФА-тестування населення на COVID-19 в Україні так і не стартувало. Натомість міста сьогодні звітують про наднизькі показники проведення цього дослідження.

І це не дивлячись на те, що в Україні є ІФА-тести вітчизняного виробництва, які визнаються одними з найкращих у світі.

Крім того, за словами епідеміологів, саме ігнорування ІФА-досліджень та невиявлення контактних осіб і є причинами значного погіршення коронавірусної ситуації в Україні.