З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло близько 12 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Загалом з початку пандемії в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли майже 9 тис. дітей та 11,9 тис. медиків. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Загалом за весь час пандемії в Україні (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіли 135 894 людини, з них 8 796 дітей, а також 11 992 медичних працівників", - сказав Степанов.
Також він додав, що загалом одужали 62 227 пацієнтів, а летальних випадків 2 846.
"За попередню добу загалом було здійснено 27 298 тестувань, з них 20 477 досліджень методом ПЛР, а також 6 821 методом ІФА", - додав Степанов.
Нагадаємо, в Україні на ранок 6 вересня зафіксовано вже 135894 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 2107.