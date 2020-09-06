В Україні вже близько 136 тис. випадків COVID-19, за добу - понад 2100
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Україні на ранок 6 вересня зафіксовано вже 135894 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 2107. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, із 135894 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2107 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померло 2 846 осіб, з них 35 — за останню добу.
Одужали від хвороби у країні вже 62 227 осіб, за останню добу - 578.
Як повідомлялося раніше в УНН, від COVID-19 у світі померло вже понад 877 тисяч людей.