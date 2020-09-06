В Украине уже около 136 тыс. случаев COVID-19, за сутки - более 2100
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Украине на утро 6 сентября зафиксировано уже 135894 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 2107. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 135 894 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2107 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерло 2846 человек, из них 35 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 62 227 человек, за последние сутки - 578.
Как сообщалось ранее в УНН, от COVID-19 в мире умерло уже более 877 тысяч человек.