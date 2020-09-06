Від COVID-19 у світі померли понад 877 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищує 26,7 млн, померли понад 877 тис. людей. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
За даними організації, кількість інфікованих зараз у світі становить 26 739 782, померло 877 438 людей, одужали 17 834 856. Найбільше випадків зараження зафіксовано у США – 6 243 850. На другому місці Бразилія – 4 092 832 зареєстрованих випадків COVID-19. На третьому місці за кількістю інфікованих Індія – понад 4 млн випадків коронавірусної інфекції.
У Росії, яка на четвертому місці, зараєстровано понад мільон випадків COVID-19, померли понад 17 тисяч людей, одужали понад 835 тисяч осіб.
Нагадаємо, респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. З 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.