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От COVID-19 в мире умерли более 877 тысяч человек

Киев • УНН

 • 15815 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн, умерли более 877 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

От COVID-19 в мире умерли более 877 тысяч человек

По данным организации, количество инфицированных сейчас в мире составляет 26 739 782, умерло 877 438 человек, выздоровели 17 834 856. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 6 243 850 На втором месте Бразилия - 4 092 832 зарегистрированных случаев COVID-19. На третьем месте по количеству инфицированных Индия - более 4 млн случаев коронавирусной инфекции.

В России, которая на четвертом месте, зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19, умерли более 17 тысяч человек, выздоровели более 835 тысяч людей.

Напомним, респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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