С начала пандемии в Украине COVID-19 заболело около 12 тыс. медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Всего с начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело почти 9 тыс. детей и 11,9 тыс. медиков. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего за все время пандемии в Украине (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболели 135 894 человека, из них 8796 детей, а также 11 992 медицинских работника", - сказал Степанов.
Также он добавил, что в целом выздоровели 62227 пациентов, а летальных случаев 2846.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 27 298 тестирований, из них 20 477 исследований методом ПЦР, а также 6821 методом ИФА", - добавил Степанов.
Напомним, в Украине на утро 6 сентября зафиксировано уже 135894 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 2107.