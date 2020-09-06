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С начала пандемии в Украине COVID-19 заболело около 12 тыс. медиков

Киев • УНН

 • 12522 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Всего с начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело почти 9 тыс. детей и 11,9 тыс. медиков. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболело около 12 тыс. медиков

"Всего за все время пандемии в Украине (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболели 135 894 человека, из них 8796 детей, а также 11 992 медицинских работника", - сказал Степанов.

Также он добавил, что в целом выздоровели 62227 пациентов, а летальных случаев 2846.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 27 298 тестирований, из них 20 477 исследований методом ПЦР, а также 6821 методом ИФА", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине на утро 6 сентября зафиксировано уже 135894 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 2107.

Украинские Национальные Новости

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