Госсекретарь США выразил соболезнования в связи со смертью патриарха Филарета
Киев • УНН
Госсекретарь США отметил роль Филарета в формировании идентичности Украины. Андрей Сибига поблагодарил американскую сторону за почтение памяти деятеля.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил государственного секретаря США Марко Рубио за его соболезнования по поводу смерти главы патриарха Филарета. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.
В заявлении, обнародованном 21 марта, Рубио отметил, что в США "скорбят из-за потери Его Святейшества патриарха Филарета" и выразил искренние соболезнования народу Украины и всем верующим украинской православной общины.
По словам госсекретаря, жизнь Филарета, посвященная служению, сыграла важную роль в формировании духовной идентичности Украины в решающие моменты ее истории.
Я ценю заявление @SecRubio по поводу смерти Патриарха Филарета. Его пожизненная преданность делу свободы и духовной независимости Украины будет служить вдохновением для многих поколений. Мы благодарим США за уважение его наследия и разделение нашего горя
На 98-м году жизни завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Верующих призывают молиться за упокой души и помнить наставления о единстве.
Церемония прощания состоялась 20 марта в Михайловском соборе. Похороны состоятся 22 марта во Владимирском соборе после траурной процессии.