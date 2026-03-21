Госсекретарь США выразил соболезнования в связи со смертью патриарха Филарета

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил государственного секретаря США Марко Рубио за его соболезнования по поводу смерти главы патриарха Филарета. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

В заявлении, обнародованном 21 марта, Рубио отметил, что в США "скорбят из-за потери Его Святейшества патриарха Филарета" и выразил искренние соболезнования народу Украины и всем верующим украинской православной общины.

По словам госсекретаря, жизнь Филарета, посвященная служению, сыграла важную роль в формировании духовной идентичности Украины в решающие моменты ее истории.

Я ценю заявление @SecRubio по поводу смерти Патриарха Филарета. Его пожизненная преданность делу свободы и духовной независимости Украины будет служить вдохновением для многих поколений. Мы благодарим США за уважение его наследия и разделение нашего горя