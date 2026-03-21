Держсекретар США висловив співчуття з приводу смерті патріарха Філарета
УНН
Держсекретар США відзначив роль Філарета у формуванні ідентичності України. Андрій Сибіга подякував американській стороні за вшанування пам'яті діяча.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував державному секретарю США Марко Рубіо за його співчуття з приводу смерті глави патріарха Філарета. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
У заяві, оприлюдненій 21 березня, Рубіо зазначив, що у США "сумують через втрату Його Святості патріарха Філарета" та висловив щирі співчуття народу України і всім вірянам української православної громади.
За словами держсекретаря, життя Філарета, присвячене служінню, відіграло важливу роль у формуванні духовної ідентичності України у вирішальні моменти її історії.
Я ціную заяву @SecRubio з приводу смерті Патріарха Філарета. Його довічна відданість справі свободи та духовної незалежності України служитиме натхненням для багатьох поколінь. Ми дякуємо США за шану його спадщини та розділення нашого горя
Нагадаємо
На 98-му році життя завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Вірян закликають молитися за упокій душі та пам'ятати настанови про єдність.
Церемонія прощання відбулася 20 березня у Михайлівському соборі. Поховання відбудеться 22 березня у Володимирському соборі після жалібної процесії.