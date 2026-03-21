Держсекретар США висловив співчуття з приводу смерті патріарха Філарета

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував державному секретарю США Марко Рубіо за його співчуття з приводу смерті глави патріарха Філарета. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

У заяві, оприлюдненій 21 березня, Рубіо зазначив, що у США "сумують через втрату Його Святості патріарха Філарета" та висловив щирі співчуття народу України і всім вірянам української православної громади.

За словами держсекретаря, життя Філарета, присвячене служінню, відіграло важливу роль у формуванні духовної ідентичності України у вирішальні моменти її історії.

Я ціную заяву @SecRubio з приводу смерті Патріарха Філарета. Його довічна відданість справі свободи та духовної незалежності України служитиме натхненням для багатьох поколінь. Ми дякуємо США за шану його спадщини та розділення нашого горя