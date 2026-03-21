$43.9650.50
ukenru
02:48 • 4228 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2м/с
66%
755мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Рустем Умєров
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 15356 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 20540 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 20600 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 24565 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 22566 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Ланцет (баражуючий боєприпас)
The Washington Post

Держсекретар США висловив співчуття з приводу смерті патріарха Філарета

Київ • УНН

 • 8900 перегляди

Держсекретар США відзначив роль Філарета у формуванні ідентичності України. Андрій Сибіга подякував американській стороні за вшанування пам'яті діяча.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував державному секретарю США Марко Рубіо за його співчуття з приводу смерті глави патріарха Філарета. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

У заяві, оприлюдненій 21 березня, Рубіо зазначив, що у США "сумують через втрату Його Святості патріарха Філарета" та висловив щирі співчуття народу України і всім вірянам української православної громади.

За словами держсекретаря, життя Філарета, присвячене служінню, відіграло важливу роль у формуванні духовної ідентичності України у вирішальні моменти її історії.

Я ціную заяву @SecRubio з приводу смерті Патріарха Філарета. Його довічна відданість справі свободи та духовної незалежності України служитиме натхненням для багатьох поколінь. Ми дякуємо США за шану його спадщини та розділення нашого горя

- написав Сибіга.

Нагадаємо

На 98-му році життя завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Вірян закликають молитися за упокій душі та пам'ятати настанови про єдність.

Церемонія прощання відбулася 20 березня у Михайлівському соборі. Поховання відбудеться 22 березня у Володимирському соборі після жалібної процесії.

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
Україна