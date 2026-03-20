00:55 • 13884 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2.1м/с
89%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Патріарха Філарета поховають у Володимирському кафедральному соборі: як буде проходити прощання

Київ • УНН

 • 5754 перегляди

Церемонія прощання розпочнеться 20 березня у Михайлівському соборі. Поховання відбудеться 22 березня у Володимирському соборі після жалібної процесії.

Патріарха Філарета поховають у Володимирському кафедральному соборі: як буде проходити прощання

У Православній церкві України оприлюднили розклад прощання зі спочилим патріархом Філаретом. Церемонії триватимуть кілька днів у Києві, розпочнуться ввечері 20 березня у Свято-Михайлівський Золотоверхий собор та завершаться похованням після жалобної процесії у неділю, 22 березня. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, передає УНН

Деталі 

Як повідомили у пресслужбі Київської Митрополії УПЦ, богослужіння та заходи з нагоди прощання зі спочилим Святійшим Патріархом Філаретом відбуватимуться за наступним розкладом: 20 березня з 20:00 – прощання з Патріархом, тіло якого буде перебувати у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва. 

Від цього часу і до ранку неділі, 22.03, відповідно до традиції над гробом буде читатися Євангеліє та завершуватимуться заупокійні молитви 

- йдеться у повідомленні.

У суботу, 21 березня, вранці заупокійна Божественна літургія і Панахида.

Протягом дня буде продовжуватися прощання. Доступ до прощання може на деякий час обмежуватися з поважних причин, але загалом буде вільним 

- додали у пресслужбі. 

У неділю, 22 березня, о 8:30 ранку у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Після цього там же розпочнеться чин відспівування.

Приблизно об 11 годині від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом Патріарха. Після прибуття процесії у Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого 

- зазначили в ПЦУ. 

Нагадаємо 

Патріарх Філарет, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату, помер на 98-му році життя після тривалого служіння.

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Православна церква України
Київ