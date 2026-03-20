Патріарха Філарета поховають у Володимирському кафедральному соборі: як буде проходити прощання
Київ • УНН
Церемонія прощання розпочнеться 20 березня у Михайлівському соборі. Поховання відбудеться 22 березня у Володимирському соборі після жалібної процесії.
У Православній церкві України оприлюднили розклад прощання зі спочилим патріархом Філаретом. Церемонії триватимуть кілька днів у Києві, розпочнуться ввечері 20 березня у Свято-Михайлівський Золотоверхий собор та завершаться похованням після жалобної процесії у неділю, 22 березня. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у пресслужбі Київської Митрополії УПЦ, богослужіння та заходи з нагоди прощання зі спочилим Святійшим Патріархом Філаретом відбуватимуться за наступним розкладом: 20 березня з 20:00 – прощання з Патріархом, тіло якого буде перебувати у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва.
Від цього часу і до ранку неділі, 22.03, відповідно до традиції над гробом буде читатися Євангеліє та завершуватимуться заупокійні молитви
У суботу, 21 березня, вранці заупокійна Божественна літургія і Панахида.
Протягом дня буде продовжуватися прощання. Доступ до прощання може на деякий час обмежуватися з поважних причин, але загалом буде вільним
У неділю, 22 березня, о 8:30 ранку у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Після цього там же розпочнеться чин відспівування.
Приблизно об 11 годині від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом Патріарха. Після прибуття процесії у Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого
Нагадаємо
Патріарх Філарет, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату, помер на 98-му році життя після тривалого служіння.