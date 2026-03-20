Патриарха Филарета похоронят во Владимирском кафедральном соборе: как будет проходить прощание

Эксклюзив
17:00 • 7990 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
15:55 • 23927 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
14:50 • 18071 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 19915 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 21052 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 28447 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 18048 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Эксклюзив
20 марта, 11:43 • 16136 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
20 марта, 10:47 • 18802 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
20 марта, 08:59 • 19357 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
Популярные новости
Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского судаPhotoVideo20 марта, 11:49 • 19160 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 29982 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo20 марта, 13:32 • 13304 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители14:28 • 9774 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto15:18 • 10727 просмотра
публикации
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
15:55 • 23920 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 28443 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 30161 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам20 марта, 09:24 • 41611 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 53936 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo17:17 • 4602 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto15:18 • 10864 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители14:28 • 10020 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo20 марта, 13:32 • 13451 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo20 марта, 09:59 • 29856 просмотра
Патриарха Филарета похоронят во Владимирском кафедральном соборе: как будет проходить прощание

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Церемония прощания начнется 20 марта в Михайловском соборе. Похороны состоятся 22 марта во Владимирском соборе после траурной процессии.

В Православной церкви Украины обнародовали расписание прощания с покойным патриархом Филаретом. Церемонии продлятся несколько дней в Киеве, начнутся вечером 20 марта в Свято-Михайловском Златоверхом соборе и завершатся похоронами после траурной процессии в воскресенье, 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, передает УНН

Детали 

Как сообщили в пресс-службе Киевской Митрополии УПЦ, богослужения и мероприятия по случаю прощания с покойным Святейшим Патриархом Филаретом будут проходить по следующему расписанию: 20 марта с 20:00 – прощание с Патриархом, тело которого будет находиться в Свято-Михайловском Златоверхом соборе г. Киева. 

С этого времени и до утра воскресенья, 22.03, согласно традиции над гробом будет читаться Евангелие и завершаться заупокойные молитвы 

- говорится в сообщении.

В субботу, 21 марта, утром заупокойная Божественная литургия и Панихида.

В течение дня будет продолжаться прощание. Доступ к прощанию может на некоторое время ограничиваться по уважительным причинам, но в целом будет свободным 

- добавили в пресс-службе. 

В воскресенье, 22 марта, в 8:30 утра в Михайловском соборе начнется заупокойная Божественная литургия, которую в сослужении епископата и духовенства возглавит Блаженнейший Митрополит Епифаний. После этого там же начнется чин отпевания.

Приблизительно в 11 часов от Михайловского монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору отправится траурная процессия с телом Патриарха. После прибытия процессии во Владимирском соборе будет совершено отпевание и состоятся похороны покойного 

- отметили в ПЦУ. 

Напомним 

Патриарх Филарет, возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата, скончался на 98-м году жизни после длительного служения.

Павел Башинский

