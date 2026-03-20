Патриарха Филарета похоронят во Владимирском кафедральном соборе: как будет проходить прощание
Церемония прощания начнется 20 марта в Михайловском соборе. Похороны состоятся 22 марта во Владимирском соборе после траурной процессии.
В Православной церкви Украины обнародовали расписание прощания с покойным патриархом Филаретом. Церемонии продлятся несколько дней в Киеве, начнутся вечером 20 марта в Свято-Михайловском Златоверхом соборе и завершатся похоронами после траурной процессии в воскресенье, 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе Киевской Митрополии УПЦ, богослужения и мероприятия по случаю прощания с покойным Святейшим Патриархом Филаретом будут проходить по следующему расписанию: 20 марта с 20:00 – прощание с Патриархом, тело которого будет находиться в Свято-Михайловском Златоверхом соборе г. Киева.
С этого времени и до утра воскресенья, 22.03, согласно традиции над гробом будет читаться Евангелие и завершаться заупокойные молитвы
В субботу, 21 марта, утром заупокойная Божественная литургия и Панихида.
В течение дня будет продолжаться прощание. Доступ к прощанию может на некоторое время ограничиваться по уважительным причинам, но в целом будет свободным
В воскресенье, 22 марта, в 8:30 утра в Михайловском соборе начнется заупокойная Божественная литургия, которую в сослужении епископата и духовенства возглавит Блаженнейший Митрополит Епифаний. После этого там же начнется чин отпевания.
Приблизительно в 11 часов от Михайловского монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору отправится траурная процессия с телом Патриарха. После прибытия процессии во Владимирском соборе будет совершено отпевание и состоятся похороны покойного
Патриарх Филарет, возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата, скончался на 98-м году жизни после длительного служения.