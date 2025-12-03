Госсекретарь США: некоторые считают, что наша политика должна заключаться в неограниченном финансировании Украины, пока идет война, но это нереалистично

США считают, что сейчас идеальное время для обеих сторон, чтобы прекратить войну, и хотя некоторые считают, что американская политика должна заключаться в том, чтобы просто продолжать финансировать Украину неограниченными суммами столько, сколько продлится война, это нереалистично, и этого не произойдет, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News, пишет УНН.

Мы считаем, что сейчас идеальное время для обеих сторон, чтобы прекратить войну - сказал Рубио.

По его словам, "если есть способ преодолеть разрыв между двумя сторонами, мы единственные в мире, кто может это сделать, и именно это мы пытаемся сделать".

Некоторые из этих людей считают, что наша политика должна заключаться в том, чтобы просто продолжать финансировать Украину неограниченными суммами столько, сколько продлится война. Это нереалистично. Это не реальность. И этого не произойдет. Мы уже давно это говорим: масштабы и размах этого невозможно выдержать. И я также не думаю, что для россии реалистично продолжать эту войну в течение четырех или пяти лет - указал Рубио.

