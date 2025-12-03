$42.330.01
03:01
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 16724 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 16503 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 28682 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 67478 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 46323 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37282 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33279 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59053 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55779 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Госсекретарь США: некоторые считают, что наша политика должна заключаться в неограниченном финансировании Украины, пока идет война, но это нереалистично

Киев • УНН

 • 20 просмотра

США считают, что наступило идеальное время для прекращения войны, и готовы помочь сторонам преодолеть разрыв. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что неограниченное финансирование Украины нереалистично.

Госсекретарь США: некоторые считают, что наша политика должна заключаться в неограниченном финансировании Украины, пока идет война, но это нереалистично

США считают, что сейчас идеальное время для обеих сторон, чтобы прекратить войну, и хотя некоторые считают, что американская политика должна заключаться в том, чтобы просто продолжать финансировать Украину неограниченными суммами столько, сколько продлится война, это нереалистично, и этого не произойдет, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News, пишет УНН.

Мы считаем, что сейчас идеальное время для обеих сторон, чтобы прекратить войну

- сказал Рубио.

По его словам, "если есть способ преодолеть разрыв между двумя сторонами, мы единственные в мире, кто может это сделать, и именно это мы пытаемся сделать".

Некоторые из этих людей считают, что наша политика должна заключаться в том, чтобы просто продолжать финансировать Украину неограниченными суммами столько, сколько продлится война. Это нереалистично. Это не реальность. И этого не произойдет. Мы уже давно это говорим: масштабы и размах этого невозможно выдержать. И я также не думаю, что для россии реалистично продолжать эту войну в течение четырех или пяти лет

- указал Рубио.

Юлия Шрамко

