Держсекретар США: дехто вважає, що наша політика має бути необмежено фінансувати Україну, поки триває війна, але це нереалістично

США вважають, що зараз ідеальний час для обох сторін, щоб припинити війну, і хоч дехто вважає, що американська політика повинна полягати в тому, щоб просто продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами стільки, скільки триватиме війна, це нереалістично, і цього не станеться, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, пише УНН.

Ми вважаємо, що зараз ідеальний час для обох сторін, щоб припинити війну - сказав Рубіо.

З його слів, "якщо є спосіб подолати розрив між двома сторонами, ми єдині у світі, хто може це зробити, і саме це ми намагаємося зробити".

Деякі з цих людей вважають, що наша політика повинна полягати в тому, щоб просто продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами стільки, скільки триватиме війна. Це нереалістично. Це не реальність. І цього не станеться. Ми вже давно це говоримо: масштаби та розмах цього неможливо витримати. І я також не думаю, що для росії реалістично продовжувати цю війну протягом чотирьох чи п'яти років - вказав Рубіо.

Рубіо: зараз Україна та рф буквально борються за територію у 30-50 км, 20% Донецької області