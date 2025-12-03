Держсекретар США: дехто вважає, що наша політика має бути необмежено фінансувати Україну, поки триває війна, але це нереалістично

$42.330.01
49.310.42
ukenru
03:01 • 10518 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 16850 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 16596 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 28774 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 67573 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 46371 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37323 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33305 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59070 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55796 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
100%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - ЗеленськийPhoto2 грудня, 21:42 • 8112 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: тривала майже 5 годинPhotoVideo2 грудня, 21:55 • 6428 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge03:42 • 4732 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 13174 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 4902 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 4166 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 27931 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 37717 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 36086 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 37020 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Марк Рютте
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 47845 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 50061 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 105779 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 80035 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 95966 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Brent
Т-72

Держсекретар США: дехто вважає, що наша політика має бути необмежено фінансувати Україну, поки триває війна, але це нереалістично

Київ • УНН

 • 104 перегляди

США вважають, що настав ідеальний час для припинення війни, і готові допомогти сторонам подолати розрив. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що необмежене фінансування України нереалістичне.

Держсекретар США: дехто вважає, що наша політика має бути необмежено фінансувати Україну, поки триває війна, але це нереалістично

США вважають, що зараз ідеальний час для обох сторін, щоб припинити війну, і хоч дехто вважає, що американська політика повинна полягати в тому, щоб просто продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами стільки, скільки триватиме війна, це нереалістично, і цього не станеться, заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, пише УНН.

Ми вважаємо, що зараз ідеальний час для обох сторін, щоб припинити війну

- сказав Рубіо.

З його слів, "якщо є спосіб подолати розрив між двома сторонами, ми єдині у світі, хто може це зробити, і саме це ми намагаємося зробити".

Деякі з цих людей вважають, що наша політика повинна полягати в тому, щоб просто продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами стільки, скільки триватиме війна. Це нереалістично. Це не реальність. І цього не станеться. Ми вже давно це говоримо: масштаби та розмах цього неможливо витримати. І я також не думаю, що для росії реалістично продовжувати цю війну протягом чотирьох чи п'яти років

- вказав Рубіо.

Рубіо: зараз Україна та рф буквально борються за територію у 30-50 км, 20% Донецької області03.12.25, 09:00 • 588 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Fox News
Сполучені Штати Америки
Україна