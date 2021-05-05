Гороскоп на 3 - 9 мая

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Тельцы, для вас - очень интересный период, потому что вы начнете погружаться в себя и задавать себе вопрос, что же я хочу? Что мне делать? Куда мне развиваться? Вы начнете заниматься самокопанием, но не стоит в это углубляться, оставьте себя в покое. Для Тельцов вообще этот месяц невероятно важный в жизни, потому что слишком много жизненных изменений вы почувствуете в своей судьбе, и они будут очень интересные, но одновременно могут быть не совсем легкими. Вы будете постоянно в центре внимания, и эту неделю не будет исключением. Поэтому все равно все те, кто вас окружает, будут от вас что-то хотеть, привлекать ваше внимание и постоянно предлагать какие-то интересные варианты развития как делового, так и личного. Но будьте осторожны, посмотрите внимательно, кого вы сейчас притягивает. К сожалению, на этой неделе могут появиться люди, которые могут к вам не очень хорошо отнестись в будущем. Сейчас замечательный неделю для того, чтобы заняться образованием или наоборот - расслабиться и отдыхать. Вы можете на этой неделе наслаждаться общением, новыми знакомствами, интересными информационными возможностями. Хорошо для тех Тельцов, которые работают в СМИ, занимаются информационными направлениям, торговлей информацией. Неделя подходит для групповых занятий. Это могут быть какие-то лекции, форумы, семинары, и вы будете достаточно популярны. Будьте только осторожны в финансах: на этой неделе могут поступить интересные финансовые предложения, которые еще не известно, чем закончатся. Не стоит покупать что-то большое, особенно дома, дачи, земельные участки. Воздержитесь пока от этого.

Что касается здоровья, вас могут беспокоить головные боли. Поэтому перенапрягайтесь - отдых лучшее, что может быть на этой неделе. Женщинам в коем случае на этой неделе не стоит заниматься серьезными косметологическими процедурами. Обязательно отложите их, так как может быть абсолютно непредсказуемый эффект.

В любви для семейных Тельцов прекрасный период, он будет легкий, приятный. Проведите вместе выходные, наслаждайтесь отношениями. Одиноким Тельцам нужно быть крайне осторожными, особенно в первой половине этой недели - хорошенько рассмотрите того избранника, с которым вы собираетесь встречаться.