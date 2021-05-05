Гороскоп на 3 - 9 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Тельці, для вас - дуже цікавий період, тому що ви почнете занурюватися в себе і ставити собі питання, що ж я хочу? Що мені робити? Куди мені розвиватися? Ви почнете займатися самокопанням, але не варто в це заглиблюватися, залиште себе в спокої. Для Тельців взагалі цей місяць неймовірно важливий в житті, тому що занадто багато життєвих змін ви відчуєте в своїй долі, і вони будуть дуже цікаві, але одночасно можуть бути не зовсім легкими. Ви будете постійно в центрі уваги, і цей тиждень не буде винятком. Тому все одно всі ті, хто вас оточує, будуть від вас щось хотіти, привертати вашу увагу і постійно пропонувати якісь цікаві варіанти розвитку як ділового, так і особистісного. Але будьте обережні, подивіться уважно, кого ви зараз притягує. На жаль, цього тижня можуть з'явитися люди, які можуть до вас не дуже добре поставитися в майбутньому. Зараз чудовий тиждень для того, щоб зайнятися освітою або навпаки - розслабитися і відпочивати. Ви можете цього тижня насолоджуватися спілкуванням, новими знайомствами, цікавими інформаційними можливостями. Добре для тих Тельців, які працюють в ЗМІ, займаються інформаційними напрямками, торгівлею інформацією. Тиждень підходить для групових занять. Це можуть бути якісь лекції, форуми, семінари, і ви будете досить популярні. Будьте лише обережні в фінансах: цього тижня можуть надійти цікаві фінансові пропозиції, які ще не відомо, чим закінчаться. Не варто купувати щось велике, особливо будинки, дачі, земельні ділянки. Утримайтеся поки від цього.

Що стосується здоров'я, вас можуть турбувати головні болі. Тому не перенапружуйтеся - відпочинок найкраще, що може бути цього тижня. Жінкам у жодному разі цього тижня не варто займатися серйозними косметологічними процедурами. Обов'язково відкладіть їх, тому що може бути абсолютно непередбачуваний ефект.

У коханні для сімейних Тельців прекрасний період, він буде легкий, приємний. Проведіть разом вихідні, насолоджуйтеся відносинами. Одиноким Тельцям потрібно бути вкрай обережними, особливо в першій половині цього тижня - гарненько розгляньте того обранця, з яким ви збираєтеся зустрічатися.