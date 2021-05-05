Гороскоп на 3 - 9 мая

Для Овнов эта неделя будет сосредоточена на финансовых вопросах, и здесь надо быть очень осторожными. Дело в том, что эта неделя принесет вам немало интересных сюрпризов, и вы можете встретить очень интересные предложения. Вам могут предложить интересные инвестиции, к вам могут прийти очень интересные люди, но лучше пока воздержатся. Дело в том, что вы на этой неделе, особенно в первой ее половине, можете допустить очень большую, роковую ошибку, которая принесет большие проблемы. Не стоит сейчас ни в коем случае заниматься кредитованием, вложением финансов в новые и, как вам кажется, привлекательные проекты. Не стоит доверять новым людям, воздержитесь пока от этого, чтобы не допустить этой роковой ошибки. На этой неделе все-таки праздники, а потому вам лучше расслабиться и посветить себя своим родным, близким. Подумайте в конце концов о чем-то приятном, божественном и высоком.

Особенно сложный период для тех Овнов, которые работают в таких сферах, что касаться финансов, банковских структур, кредитования, страхования. В этих сферах может быть достаточно много проблем. Поэтому отложите пока свои дела и посветите это время себе. Таким образом эта неделя может быть для вас очень удачной, также это интересные встречи и невероятно хорошая информация. Прекрасное время для учёбы, приобрести какие-то новые навыки, интересные знания, возможно, вы ещё раз займетесь иностранными языками, которые в самый раз подтянуть. А еще очень важно чтобы вы знали, что это прекрасное время для того, чтобы встретиться со своими родственниками, братьями, сестрами и провести с ними время. Неплохой период для тех Овнов, которые являются руководителями, в этот период в конце недели вы можете сделать ряд правильных решений. Для вас сейчас достаточно неплохо заниматься расширением, подумать о том, как вы на следующей неделе приступите к новым каким-то возможностям и можете каким-то образом расширить свои полномочья.

Когда вы будете проводить время с родными и близкими или друзьями, что будет правильно, вам не стоит затевать один разговор — о деньгах. Просьба занять в долг может привести к крупным и долгим ссорам. Лучше это время посвятить приятным разговорам и добрым отношениям друг к другу.

В любви для одиноких Овнов наступает хороший период. Вас ожидают очень интересные знакомства. А вот у семейных Овнов могут возникнуть проблемы в общении, если вы опять-таки заденете денежные вопросы. Лучше их отложить, а говорить о чем-то другом, приятном. Проведите время, отдыхая вместе на природе, и обязательно побольше романтики.

Эта неделя - прекрасное время для выходов на природу. Расслабьтесь, проведите время в медитации, в релаксе. Хотя вам это и несвойственно. Если для вас релакс - это все-таки движение, например, бег, то занимайтесь.