Гороскоп на 3 - 9 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Для Овнів цей тиждень буде зосередженим на фінансових питаннях, і тут треба бути дуже обережними. Справа в тому, що цей тиждень принесе вам чимало цікавих сюрпризів, і ви можете зустріти дуже цікаві пропозиції. Вам можуть запропонувати цікаві інвестиції, до вас можуть прийти дуже цікаві люди, але краще поки утриматися. Справа в тому, що ви цього тижня, особливо в першій його половині, можете допустити дуже велику, фатальну помилку, яка принесе великі проблеми. Не варто зараз у жодному разі займатися кредитуванням, вкладенням фінансів у нові і, як вам здається, привабливі проекти. Не варто довіряти новим людям, утримайтеся поки від цього, щоб не допустити цієї фатальної помилки. Цього тижня все-таки свята, а тому вам краще розслабитися і присвятити себе своїм рідним, близьким. Подумайте врешті-решт про щось приємне, божественне і високе.

Особливо складний період для тих Овнів, які працюють в таких сферах, що стосуються фінансів, банківських структур, кредитування, страхування. У цих сферах може бути досить багато проблем. Тому відкладіть поки свої справи і присвятіть цей час собі. Таким чином цей тиждень може бути для вас дуже вдалим, також це цікаві зустрічі і неймовірно хороша інформація. Прекрасний час для навчання, набути якихось нових навичок, здобути цікаві знання, можливо, ви ще раз займетеся іноземними мовами, які якраз час підтягти. А ще дуже важливо щоб ви знали, що це прекрасний час для того, щоб зустрітися зі своїми родичами, братами, сестрами і провести з ними час. Непоганий період для тих Овнів, які є керівниками, у період в кінці тижня ви можете ухвалити низку правильних рішень. Для вас зараз досить непогано займатися розширенням, подумати про те, як ви наступного тижня приступите до нових якихось можливостей і можете якимось чином розширити свої повноваження.

Коли ви будете проводити час з рідними і близькими або друзями, що буде правильно, вам не варто затівати одну розмову - про гроші. Прохання зайняти в борг може привести до великих і довгих сварок. Краще цей час присвятити приємним розмовам і добрим відносинам один до одного.

У коханні для одиноких Овнів настає хороший період. Вас чекають дуже цікаві знайомства. А ось у сімейних Овнів можуть виникнути проблеми в спілкуванні, якщо ви знову-таки зачепите грошові питання. Краще їх відкласти, а говорити про щось інше, приємне. Проведіть час, відпочиваючи разом на природі, і обов'язково побільше романтики.

Цей тиждень - прекрасний час для виходів на природу. Розслабтеся, проведіть час в медитації, в релаксі. Хоча вам це і не властиво. Якщо для вас релакс - це все-таки рух, наприклад, біг, то займайтеся.