Гороскоп лунного затмения 8.11: астролог дала прогноз для Украины

Цитата

«Именно это затмение имеет большую силу, поскольку в нем участвует большое количество планет. Традиционно это происходит во время полнолуния, где Солнце и Луна противостоят друг другу. Это всегда дает тяжелое эмоциональное состояние для всех нас. Луна – главная планета этого события. Находясь в знаке Тельца, она хочет гармонии, спокойной, но ее связь с Ураном дает много внутренних споров, агрессии. Нежелание принимать реальность с одной стороны, а с другой, обрести всю нашу внутреннюю и внешнюю свободу, и большое желание к хорошим переменам. Поэтому в такой период будьте особенно осторожны во всех своих жизненных ситуациях и желаниях», – указала Базиленко.

Прогноз для Украины:

«Поскольку в мире уже второй год происходит активное уничтожение всего старого и устаревшего, диктатура будет всячески пытаться сохранить себя у власти. Эти субъекты предпримут все крайние меры, которые могут быть только. Устрашение людей, лжи, провокаций, как в их стране, так и во всем мире, будет продолжаться. Но их время истекает и они больше не имеют шансов. Еще полгода, до следующих затмений, военные операции будут продолжаться достаточно активно. Ретроградность Марса подтолкнет путина ко второму наступлению. Но все-таки Марс ретрограден и больше не может быть такой силы. Шума много, но смысла мало. Большая спешка с его стороны приведет к роковым ошибкам», – прогнозирует астролог.

На момент затмения Луна с Ураном противостоят Меркурию, что не даст возможности для договоренностей и каких-либо соглашений. Все вопросы будут решены категорически и радикально.

В гороскопе затемнения оппозиция Урана с Солнцем, Меркурием и Венерой, дает много разрушений, много ракетных атак, проблем со связью, интернетом и перебоями энергетических систем. Вопрос об угрозе ядерной опасности сохраняется. В гороскопе затмения Венера поражена Ураном, что говорит о мировом экономическом кризисе, борьбе за землю, ограничении финансов и коррупции многих стран, включая Украину. Многие страны перейдут в экономный режим жизни. Венера также принесет много проблем в личных отношениях и будет тестировать браки на крепость.

«Украина получит большую поддержку от дружественных стран. Поставка оружия и другой помощи будет активно продолжаться. Руководство нашей страны приложит максимум усилий для победы. Профессиональность нашей армии будет расти каждый день, что сделает ее одной из лучших в мире. И, самое главное, мы устоим. Все эти события стабильно приведут к новой свободной Украине и ее победе!» – отмечает астролог.