Гороскоп місячного затемнення 8.11: астролог дала прогноз для України

Цитата

«Саме це затемнення має велику силу, оскільки в ньому бере участь велика кількість планет. Традиційно це відбувається під час повного місяця, де Сонце і Місяць протистоять один одному. Це завжди дає важкий емоційний стан для всіх нас. Місяць – головна планета цієї події. Перебуваючи у знаку Тільця, він хоче гармонії, спокійною, але його зв’язок з Ураном дає багато внутрішніх суперечок, агресії. Небажання приймати реальність з одного боку, а з іншого, здобути всю нашу внутрішню та зовнішню свободу, і велике бажання до хороших змін. Тому в такий період будьте особливо обережні у всіх своїх життєвих ситуаціях та бажаннях», – зазначила Базиленко.

Прогноз для України:

«Оскільки у світі уже другий рік відбувається активне знищення всього старого і застарілого, диктатура буде всіляко намагатися зберегти себе при владі. Ці суб'єкти вдадуться до всіх крайніх заходів, які можуть лише бути. Залякування людей, брехні, провокацій, як у їхній країні, так і у всьому світі, буде продовжуватися. Але їх час закінчується і вони більше не мають шансів. Ще півроку, до наступних затемнень, військові операції продовжуватимуться досить активно. Ретроградність Марса підштовхне путіна до другого наступу. Але все-таки Марс ретроградний і більше не може бути такої сили. Шуму багато, але сенсу мало. Великий поспіх з його боку призведе до фатальних помилок», – прогнозує астролог.

На момент затемнення Місяць з Ураном протистоять Меркурію, що не дасть можливості для домовленостей та будь-яких угод. Усі питання будуть вирішені категорично та радикально.

У гороскопі затемнення опозиція Урана з Сонцем, Меркурієм та Венерою, дає багато руйнувань, багато ракетних атак, проблем із зв’язком, інтернетом та перебоями енергетичних систем. Питання про загрозу ядерної небезпеки зберігається. У гороскопі затемнення Венера уражена Ураном, що говорить про світову економічну кризу, боротьбу за землю, обмеження фінансів та корупції багатьох країн, включаючи Україну. Багато країн перейдуть на економний режим життя. Венера також принесе багато проблем в особистих стосунках та буде тестувати шлюби на міцність.

«Україна отримає велику підтримку від дружніх країн. Постачання зброї та іншої допомоги активно триватиме. Керівництво нашої країни докладе максимум зусиль для перемоги. Професіональність нашої армії зростатиме щодня, що зробить її однією з найкращих у світі. І, найголовніше, ми вистоїмо. Усі ці події стабільно приведуть до нової вільної України та її перемоги!» – зазначає астролог.