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Гопко: успех в мирном урегулировании конфликта в Украине может быть полезным Молдове и Грузии

Гопко: успех в мирном урегулировании конфликта в Украине может быть полезным Молдове и Грузии

Киев  •  УНН

 • 25480 просмотра

КИШИНЕВ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Украина, Молдова и Грузия подписали резолюцию относительно совместных усилий в противостоянии внешним угрозам. По мнению председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Анны Гопко, Украина может предложить свой опыт во многих вопросах. При этом в блиц-интервью УНН Гопко отметила, что успех в мирном урегулировании конфликта в одной стране может иметь позитивное влияние и в других государствах.

- Как, на Ваш взгляд, подписанная резолюция скажется на взаимоотношениях между тремя странами?

- Сейчас важно говорить о том, что мы должны скоординировать между Украиной, Грузией и Молдовой наше общее виденье, как мы продвигаемся на пути внедрения реформ. Это сектор безопасности и обороны, это экономика, верховенство права, борьба с коррупцией. То есть, реформы, которые проходят внутри, и перспектива членства в Европейском Союзе и в НАТО.

Также - по вопросам деоккупации, поскольку все три страны пострадали от гибридных вторжений Кремля на свои территории. Так что вопрос восстановления территориальной целостности сверхважен. Сегодня, 2 марта, как раз в день, когда 26 лет назад была нарушена территориальная целостность Молдовы, и как сказал спикер (парламента РМ Андриан Канду - ред.), до сих пор есть оккупированные территории.

Я как раз призвала всех присутствующих, а здесь есть представители Румынии, Болгарии, Латвии, Эстонии и других стран, во-первых, выборы, которые пройдут на территории временно оккупированного Крыма, президента России - признать незаконными, так как это нарушение международного права; кроме того, здесь есть возможность поднять вопросы безопасности, которые важны, как для Украины, так и для Молдовы с Грузией, как синхронизировать действия, чтобы выйти из-под влияния России.

Кроме того, это возможности обсудить вопросы энергетики, присоединиться к европейской континентальной сети. То, что Украина и Молдова могут делать вместе, - вопрос блокировки "Северного потока-2" - то, что вообще является проектом Кремля для усиления своей монополии на Европейский Союз. Это геополитический инструмент влияния.

Плюс, мы говорили о том, что своими гибридными действиями российская пропаганда осуществляет влияние на сознания людей, ФСБшной активности, провокациях, которые имеют место быть во всех трёх странах, и как это минимизировать.

- Каким опытом в этих вопросах может поделиться Украина?

- Украина приняла закон по декоммунизации, Украина запретила российские сериалы и пропагандистские телеканалы, Украина увеличила квоты для украинских песен, Украина запретила российские социальные сети, которые были реальной площадкой для подготовки и вербования молодежи и потом использования в войне на Донбассе. То есть, те ограничительные меры, которые есть, - вопросы безопасности с учётом атак на стратегическую инфраструктуру.

Очень важно, что здесь кроме нас есть представители Европейского Союза – наши друзья из стран НАТО и ЕС, такие как Литва, Эстония, США. И мы очень рассчитываем на эту поддержку в вопросах продвижения нас к ЕС. И мы хотим сделать регулярный формат - это Межпарламентская ассамблея (Украины, Молдовы и Грузии - ред.), где была бы и структура, и секретариат, и комитеты - по противодействию гибридным угрозам и технологиям, комитет по экономическому развитию, комитет по противодействию киберугрозам, комитет, который касается языка, образования, культуры.

Плюс, мы говорим о том, что нам важно мобилизировать усилия, чтобы получить от Европейского Союза возможности и инвестиции через Европейский внешний инвестиционный план. Это та инициатива, которую литовцы начали ещё год назад, так называемый "план Маршалла" для Украины, но сейчас это новый европейский план для стран, которые в Восточном партнёрстве, в частности для Украины, Молдовы, Грузии.

- Вы упомянули о противодействии киберугрозам. Как известно, Румыния курирует трастовый фонд НАТО по этим вопросам. Возможно ли, что такая поддержка будет распространена и на Молдову с Грузией?

- Украина может использовать двустороннее сотрудничество со странами-членами НАТО. У нас есть доступ к трастовым фондам, и перед саммитом НАТО, который состоится в июле в Брюсселе, мы должны будем показать эффективность использования тех трастовых фондов, которые есть.

- Андрей Парубий утверждает, что решения в рамках созданной коалиции по вопросам оккупированных территорий могут иметь прецедентный характер. Мы знаем, что переговорные процессы в трёх странах имеют свои принципиальные особенности. Повлияет ли этот союз на минский формат в нашем случае?

- Все эти страны имеют оккупированные территории и отстаивают свою независимость, за деоккупацию. Тут важно, что если, к примеру, Украина предложит модель по мирному урегулированию и возвращению Донбасса и Крыма, чтобы не было "подводных камней", болезненных компромиссов, которые нам навязывали. То есть, отработать так, чтобы это было полезно другим странам.

Молдове тоже в свое время навязывали федерализацию. Нам очень важно и при обсуждении миротворческой миссии ООН четкие линии. То, как этот конфликт решится в Украине, потом этот опыт может быть использован в Молдове и Грузии, или наоборот. И тут нам нужно улучшать координацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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