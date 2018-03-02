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Гопко: успіх у мирному врегулюванні конфлікту в Україні може бути корисним Молдові та Грузії

Гопко: успіх у мирному врегулюванні конфлікту в Україні може бути корисним Молдові та Грузії

Київ • УНН

 • 25481 перегляди

КИШИНІВ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна, Молдова і Грузія підписали резолюцію щодо спільних зусиль у протистоянні зовнішнім загрозам. На думку голови комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганни Гопко, Україна може запропонувати свій досвід у багатьох питаннях. При цьому у бліц-інтерв'ю УНН Гопко відзначила, що успіх у мирному врегулюванні конфлікту в одній країні може мати позитивний вплив і в інших державах.

- Як, на Ваш погляд, підписана резолюція позначиться на взаєминах між трьома країнами?

- Зараз важливо говорити про те, що ми повинні скоординувати між Україною, Грузією і Молдовою наше спільне бачення, як ми просуваємося на шляху впровадження реформ. Це сектор безпеки і оборони, це економіка, верховенство права, боротьба з корупцією. Тобто, реформи, які проходять всередині, і перспектива членства в Європейському Союзі і в НАТО.

Також - з питань деокупації, оскільки всі три країни постраждали від гібридних вторгнень Кремля на свої території. Так що питання відновлення територіальної цілісності надважливе. Сьогодні, 2 березня, якраз у день, коли 26 років тому була порушена територіальна цілісність Молдови, і як сказав спікер (парламенту РМ Андріан Канду - ред.), досі є окуповані території.

Я якраз закликала всіх присутніх, а тут є представники Румунії, Болгарії, Латвії, Естонії та інших країн, по-перше, вибори, які пройдуть на території тимчасово окупованого Криму, президента Росії - визнати незаконними, оскільки це порушення міжнародного права; крім того, тут є можливість порушити питання безпеки, які важливі, як для України, так і для Молдови з Грузією, як синхронізувати дії, щоб вийти з-під впливу Росії.

Крім того, це можливість обговорити питання енергетики, приєднатися до європейської континентальної мережі. Те, що Україна і Молдова можуть робити разом, - питання блокування "Північного потоку-2" - те, що взагалі є проектом Кремля для посилення своєї монополії на Європейський Союз. Це геополітичний інструмент впливу.

Плюс, ми говорили про те, що своїми гібридними діями російська пропаганда здійснює вплив на свідомості людей, ФСБшну активність, провокації, які мають місце бути в усіх трьох країнах, і як це мінімізувати.

- Яким досвідом в цих питаннях може поділитися Україна?

- Україна прийняла закон щодо декомунізації, Україна заборонила російські серіали і пропагандистські телеканали, Україна збільшила квоти для українських пісень, Україна заборонила російські соціальні мережі, які були реальним майданчиком для підготовки і залучення молоді та потім використання у війні на Донбасі. Тобто, ті обмежувальні заходи, які є, - питання безпеки з урахуванням атак на стратегічну інфраструктуру.

Дуже важливо, що тут крім нас є представники Європейського Союзу - наші друзі з країн НАТО і ЄС, такі як Литва, Естонія, США. І ми дуже розраховуємо на цю підтримку в питаннях просування нас до ЄС. І ми хочемо зробити регулярний формат - це Міжпарламентська асамблея (України, Молдови і Грузії - ред.), де була б і структура, і секретаріат, і комітети - з протидії гібридним загрозам і технологіям, комітет з економічного розвитку, комітет з протидії кіберзагрозам, комітет, який стосується мови, освіти, культури.

Плюс, ми говоримо про те, що нам важливо мобілізувати зусилля, щоб отримати від Європейського Союзу можливості та інвестиції через Європейський зовнішній інвестиційний план. Це та ініціатива, яку литовці почали ще рік тому, так званий "план Маршала" для України, але зараз це новий європейський план для країн, які в Східному партнерстві, зокрема для України, Молдови, Грузії.

- Ви згадали про протидію кіберзагрозам. Як відомо, Румунія курує трастовий фонд НАТО в цій галузі. Чи можливо, що така підтримка буде поширена і на Молдову з Грузією?

- Україна може використовувати двостороннє співробітництво з країнами-членами НАТО. У нас є доступ до трастових фондів, і перед самітом НАТО, який відбудеться в липні в Брюсселі, ми повинні будемо показати ефективність використання тих трастових фондів, які є.

- Андрій Парубій стверджує, що рішення в рамках створеної коаліції з питань окупованих територій можуть мати прецедентний характер. Ми знаємо, що переговорні процеси в трьох країнах мають свої принципові особливості. Чи вплине цей союз на мінський формат в нашому випадку?

- Усі ці країни мають окуповані території і відстоюють свою незалежність, за деокупацію. Тут важливо, що якщо, наприклад, Україна запропонує модель щодо мирного врегулювання та повернення Донбасу і Криму, щоб не було "підводних каменів", хворобливих компромісів, які нам нав'язували. Тобто, відпрацювати так, щоб це було корисно іншим країнам.

Молдові теж свого часу нав'язували федералізацію. Нам дуже важливим є і при обговоренні миротворчої місії ООН чіткі лінії. Те, як цей конфлікт вирішиться в Україні, потім цей досвід може бути використаний в Молдові і Грузії, або навпаки. І тут нам потрібно покращувати координацію.

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