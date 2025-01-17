Google заключил соглашение с Associated Press о создании ленты новостей в реальном времени ИИ Gemini
Киев • УНН
Google интегрирует новости Associated Press в свой ИИ-чатбот Gemini в рамках нового партнерства. Пользователи Google Workspace получат доступ к этой функции без дополнительной оплаты.
Компания Google заявила, что ее чат-бот с искусственным интеллектом Gemini будет показывать актуальные новости от агентства Associated Press в рамках первого такого соглашения технического гиганта с издателем новостей. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Как сообщает AP, финансовые детали сделки не разглашаются, однако известно, что партнерство базируется на предыдущем сотрудничестве AP и Google для предоставления новостей в реальном времени через поисковую систему компании.
Кристин Хейтманн, старший вице-президент и директор по доходам AP, отметила, что партнерство между AP и Google демонстрирует важность независимой журналистики и точности в работе с генеративными продуктами на основе искусственного интеллекта.
По словам Джаффера Заиди, вице-президента Google по глобальным новостным партнерствам, пользователи подписок Google Workspace для бизнеса и предприятий вскоре получат доступ к функциям Gemini без дополнительной платы.
Напомним
Еще в мае прошлого года Google планировал интегрировать Gemini AI в Gmail, предоставляя такие функции, как сортировка электронной почты с помощью ИИ, подведение итогов пропущенных писем, упорядочение вложений в Google Диске, подведение итогов пропущенных встреч и поиск электронной почты на основе ИИ.