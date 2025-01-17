Google уклав угоду з Associated Press щодо створення стрічки новин у реальному часі ШІ Gemini

Компанія Google заявила, що її чат-бот зі штучним інтелектом Gemini показуватиме актуальні новини від агентства Associated Press у рамках першої такої угоди технічного гіганта з видавцем новин. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє AP, фінансові деталі угоди не розголошуються, однак відомо, що партнерство базується на попередній співпраці AP і Google для надання новин у реальному часі через пошукову систему компанії.

Крістін Хейтманн, старший віце-президент і директор з доходів AP, зазначила, що партнерство між AP і Google демонструє важливість незалежної журналістики та точності в роботі з генеративними продуктами на основі штучного інтелекту.

За словами Джаффера Заїді, віцепрезидента Google з глобальних новинних партнерств, користувачі передплат Google Workspace для бізнесу та підприємств незабаром отримають доступ до функцій Gemini без додаткової плати.

Нагадаємо

Ще у травні минулого року Google планував інтегрувати Gemini AI в Gmail, надаючи такі функції, як сортування електронної пошти за допомогою ШІ, підбиття підсумків пропущених листів, упорядкування вкладень у Google Диску, підбиття підсумків пропущених зустрічей і пошук електронної пошти на основі ШІ.