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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Гончарук: уже в этом году мы построим 200 центров экстренной медицины

Киев • УНН

 • 12019 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В этом году в Украине построят 200 центров экстренной медицины. Об этом в Facebook написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает УНН.

Гончарук: уже в этом году мы построим 200 центров экстренной медицины

"В декабре мы начали завершающую волну строительства "Охматдета" по инициативе Президента Украины, правительства и при поддержке депутатов Верховной Рады, которые выделили на это дополнительное финансирование. Другая, не менее важная часть - строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров", - написал Гончарук.

Напомним, на завершение строительства современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" государство дополнительно выделила 200 млн грн.

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