Гончарук: уже в этом году мы построим 200 центров экстренной медицины

"В декабре мы начали завершающую волну строительства "Охматдета" по инициативе Президента Украины, правительства и при поддержке депутатов Верховной Рады, которые выделили на это дополнительное финансирование. Другая, не менее важная часть - строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров", - написал Гончарук.

Напомним, на завершение строительства современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" государство дополнительно выделила 200 млн грн.