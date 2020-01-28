Гончарук: уже в этом году мы построим 200 центров экстренной медицины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В этом году в Украине построят 200 центров экстренной медицины. Об этом в Facebook написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает УНН.
"В декабре мы начали завершающую волну строительства "Охматдета" по инициативе Президента Украины, правительства и при поддержке депутатов Верховной Рады, которые выделили на это дополнительное финансирование. Другая, не менее важная часть - строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров", - написал Гончарук.
Напомним, на завершение строительства современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" государство дополнительно выделила 200 млн грн.