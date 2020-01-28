Гончарук: вже цього року ми побудуємо 200 центрів екстренної медицини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Цього року в Україні побудуть 200 центрів екстренної медицини. Про це у Facebook написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє УНН.
"У грудні ми почали завершальну хвилю будівництва "Охматдиту" за ініціативою Президента України, уряду та за підтримки депутатів Верховної Ради, які виділили на це додаткове фінансування. Інша, не менш важлива частина — будівництво нових центрів екстреної медицини. Вже цього року ми побудуємо 200 таких центрів", - написав Гончарук.
Нагадаємо, на завершення будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдит" держава додатково виділила 200 млн грн.