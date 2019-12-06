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Государство выделило на достройку Охматдета 200 млн грн

Государство выделило на достройку Охматдета 200 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11954 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На завершение строительства современного лечебно-диагностического комплекса Охматдет государство дополнительно выделила 200 млн грн. об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“Сегодня Парламент принял решение о выделении 200 млн грн из Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на завершение строительства детской больницы Охматдет”, — говорится в сообщении.

По словам Премьер-министрр Украины Алексея Гончарука, новый корпус будет запущен уже в следующем году.

“200 млн грн — это та необходимая сумма, которая позволит закончить строительство, и Правительство приложит все усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в первом квартале следующего года”, — отметил Гончарук.

Добавим, в апреле этого года была открыта первая часть нового корпуса Охматдета. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного “Охматдета” составит более 67 тыс. кв. м — несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.

Ранее сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, о внесении изменений в ЗУ “О Государственном бюджете на 2019 год” по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы “Охматдет”.

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